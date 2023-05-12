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Укравший из магазина газировку мальчик попал под колеса Lada в Нижнем Тагиле

12 мая 2023, 11:31
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Девятилетний мальчик попал под колеса Lada Kalina на улице Бобкова в Нижнем Тагиле. Случилось это вечером 11 мая. Ребенок перебегал через дорогу в неположенном месте.

В результате ребенок получил открытый перелом левой голени со смещением. Он госпитализирован в ДГБ №9 Екатеринбурга, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД. Там рассказали, что мальчик пошел вечером в магазин с друзьями. Там они взяли газированную воду, но решили не платить за нее.

Авария случилась в момент, когда дети убегали от сотрудника магазина. Он увидел ребят по камерам наблюдения и отправился за ними. В полиции по данному факту будет отдельно проведена проверка.

Водитель машины пояснила, что сначала ощутила удар по кузову и увидела упавшего ребенка. По ее словам, мальчик «налетел» на автомобиль, а потому избежать аварии не вышло.

В ближайшие дни, добавили в ГИБДД, в школу, где обучается ребенок, проверят, как в ней преподаются ПДД и какие мероприятия проводились. Также материалы будут переданы в ПДН для организации профилактической работы с семьей.

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#Авария#Дети#Пострадавшие#ДТП#Нижний Тагил#Ирина Кирилова
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