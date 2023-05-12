Укравший из магазина газировку мальчик попал под колеса Lada в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В результате ребенок получил открытый перелом левой голени со смещением. Он госпитализирован в ДГБ №9 Екатеринбурга, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД. Там рассказали, что мальчик пошел вечером в магазин с друзьями. Там они взяли газированную воду, но решили не платить за нее.
Авария случилась в момент, когда дети убегали от сотрудника магазина. Он увидел ребят по камерам наблюдения и отправился за ними. В полиции по данному факту будет отдельно проведена проверка.
Водитель машины пояснила, что сначала ощутила удар по кузову и увидела упавшего ребенка. По ее словам, мальчик «налетел» на автомобиль, а потому избежать аварии не вышло.
В ближайшие дни, добавили в ГИБДД, в школу, где обучается ребенок, проверят, как в ней преподаются ПДД и какие мероприятия проводились. Также материалы будут переданы в ПДН для организации профилактической работы с семьей.