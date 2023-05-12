Укравший из магазина газировку мальчик попал под колеса Lada в Нижнем Тагиле

В результате ребенок получил открытый перелом левой голени со смещением. Он госпитализирован в ДГБ №9 Екатеринбурга, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД. Там рассказали, что мальчик пошел вечером в магазин с друзьями. Там они взяли газированную воду, но решили не платить за нее.