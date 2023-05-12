Уральскому бизнесмену Гайсину продлили домашний арест до 25 мая

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Заседание по продлению меры пресечения прошло 4 мая, пишет «Коммерсант».
По данным следствия, мужчина был гендиректором завода «Исеть» и в определенный момент выдал займы подконтрольным ему компаниям. Таким образом он причинил предприятию ущерб на общую сумму 333 млн руб.
Прокуратура считает, что часть этих денег (123 млн руб.), были потрачены на покупку акций АО «УЧХОЗ Кокино» и ОАО «Ханты-Мансийская аптека».
Дело было возбуждено еще два года назад, а задержали Гайсина 14 марта этого года. Обвинение ему предъявили на следующий день. К концу месяца прибавилось еще одно обвинение – о крупной растрате.