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В двух частных жилых домах в Екатеринбурге произошел пожар

12 мая 2023, 16:09
Фото: 1MI
Два частных дома, а также строения во дворе воспламенились в Екатеринбурге на улице Рабочих. Пожар вспыхнул 12 мая 2023 года.

Общий объем пожара составил 200 квадратных метров. В устранении возгорания участвует 24 человека и шесть единиц специальной техники, рассказали в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

По предварительным данным, информации о пострадавших в результате инцидента нет. Подробности произошедшего станут известны позднее.

Напомним, 6 мая 2023 года в Нижнем Тагиле случилось возгорание в квартире из-за неисправного зарядного устройства от оружия для страйкбола. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Квартира жителя Нижнего Тагила сгорела из-за зарядки от страйкбольного оружия
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#Елизавета Зиборова#Пожар#Екатеринбург#Свердловская область#Жилые дома#Постройки#МЧС#Происшествия
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