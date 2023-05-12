В двух частных жилых домах в Екатеринбурге произошел пожар

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Общий объем пожара составил 200 квадратных метров. В устранении возгорания участвует 24 человека и шесть единиц специальной техники, рассказали в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.
По предварительным данным, информации о пострадавших в результате инцидента нет. Подробности произошедшего станут известны позднее.
Напомним, 6 мая 2023 года в Нижнем Тагиле случилось возгорание в квартире из-за неисправного зарядного устройства от оружия для страйкбола. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.