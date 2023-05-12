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В Пермском крае 14-летний хоккеист скончался после тренировки

12 мая 2023, 10:34
Фото: 1MI
В городе Нытва Пермского края 14-летний спортсмен из клуба «Нытва Юниор» умер сразу после тренировки. Его отвезли в больницу, но спасти его не получилось.

Похоронят парня в субботу, 13 мая. По словам представителей хоккейного клуба, мальчик был очень добрым и отзывчивым.

Как сообщает «АиФ-Пермь», мальчик тренировался в этом спортклубе на протяжении двух лет. Перед началом сезона он регулярно проходил медицинское обследование. На проблемы со здоровьем он не жаловался.

Как рассказал тренер подростка, физические нагрузки, установленные для его подопечных, ниже, чем в аналогичных кружках.

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#Хоккей#Скончался#Ребенок#Тренировка#Происшествия#Елена Озерова
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