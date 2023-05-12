В Пермском крае 14-летний хоккеист скончался после тренировки

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Похоронят парня в субботу, 13 мая. По словам представителей хоккейного клуба, мальчик был очень добрым и отзывчивым.
Как сообщает «АиФ-Пермь», мальчик тренировался в этом спортклубе на протяжении двух лет. Перед началом сезона он регулярно проходил медицинское обследование. На проблемы со здоровьем он не жаловался.
Как рассказал тренер подростка, физические нагрузки, установленные для его подопечных, ниже, чем в аналогичных кружках.