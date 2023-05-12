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В Свердловской области стало больше молочной продукции с кишечной палочкой

12 мая 2023, 14:15
Фото: 1MI
Кишечную палочку все чаще стали находить в молочной продукции Свердловской области.

После недавнего рейда специалистов Россельхознадзора выяснилось, что в 13 % из осмотренной молочной продукции имеются микробиологические нарушения, пишет ЕАН.

За апрель 2023 года лаборатория регионального референтного центра Россельхознадзора проверила 87 проб молочки. Было совершено в общей сложности 362 исследования. В результате в 11 пробах выявлены разнообразные санитарные нарушения.

Напомним, что месяцем ранее Россельхознадзор проводил аналогичную проверку. Тогда они нашли в 11% молочки нарушения.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Молоко#Кишечная палочка#Продукция#Проверка#Происшествия
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