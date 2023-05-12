В Свердловской области стало больше молочной продукции с кишечной палочкой

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
После недавнего рейда специалистов Россельхознадзора выяснилось, что в 13 % из осмотренной молочной продукции имеются микробиологические нарушения, пишет ЕАН.
За апрель 2023 года лаборатория регионального референтного центра Россельхознадзора проверила 87 проб молочки. Было совершено в общей сложности 362 исследования. В результате в 11 пробах выявлены разнообразные санитарные нарушения.
Напомним, что месяцем ранее Россельхознадзор проводил аналогичную проверку. Тогда они нашли в 11% молочки нарушения.