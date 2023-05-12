Водитель «ГАЗели» погиб в Екатеринбурге после столкновения с электроопорой

Мужчина ехал в направлении улицы Малышева. В какой-то момент он потерял управление над автомобилем и съехал в кювет. Там он врезался в опору линии электропередач. В результате 61-летний мужчина скончался на месте. Стаж его вождения составлял 36 лет, сообщает «Патрульный участок».