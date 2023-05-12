Водитель «ГАЗели» погиб в Екатеринбурге после столкновения с электроопорой

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Published Сегодня, 05:53
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Мужчина ехал в направлении улицы Малышева. В какой-то момент он потерял управление над автомобилем и съехал в кювет. Там он врезался в опору линии электропередач. В результате 61-летний мужчина скончался на месте. Стаж его вождения составлял 36 лет, сообщает «Патрульный участок».
На месте происшествия были проведены все необходимые мероприятия. По факту случившегося проводится расследование.
Напомним, 11 мая в Нижнем Тагиле в одном из ДТП травмировался 10-летний мальчик. Он выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля. Ребенку была вызвана реанимация. По словам очевидцев, у него открытый перелом руки.