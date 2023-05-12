Восточные ветра принесут смог в Екатеринбург

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Об этом заявил метеоролог Алексей Пулин. По его словам, 12 мая Свердловская область окажется на периферии антициклона, находящегося над Западной Сибирью. Это станет причиной преобладания восточных ветров.
А для Екатеринбурга это может быть чревато задымлениями и смогом, так как именно в восточной части находятся очаги возгорания.
Напомним, утром 12 мая Нижний Тагил, Невьянск и другие населенные пункты затянуло дымкой от лесных пожаров. Также отмечается сильный запах гари. Кроме того, на территории Свердловской области объявлено предостережение о смоге. Оно продлится до 17 мая.