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Восточные ветра принесут смог в Екатеринбург

12 мая 2023, 05:31
Фото: 1MI
На территории Свердловской области наблюдается антициклон. Он вызовет восточные ветра, которые поспособствуют распространению задымления в Екатеринбурге из-за лесных пожаров.

Об этом заявил метеоролог Алексей Пулин. По его словам, 12 мая Свердловская область окажется на периферии антициклона, находящегося над Западной Сибирью. Это станет причиной преобладания восточных ветров.

А для Екатеринбурга это может быть чревато задымлениями и смогом, так как именно в восточной части находятся очаги возгорания.

Напомним, утром 12 мая Нижний Тагил, Невьянск и другие населенные пункты затянуло дымкой от лесных пожаров. Также отмечается сильный запах гари. Кроме того, на территории Свердловской области объявлено предостережение о смоге. Оно продлится до 17 мая.

Смог и запах гари из-за пожаров пришли в Нижний Тагил
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#Ирина Кирилова#Ветер#Смог#Пожар#Погода#Природа#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Екатеринбург
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