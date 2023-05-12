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Житель Нижнего Тагила пил алкоголь и курил во время авиаперелета

12 мая 2023, 12:24
Фото: 1MI
В самолете житель Нижнего Тагила распивал спиртное и курил. В результате полицейские аэропорта «Кольцово» задержали 40-летнего жителя.

Летел мужчина одним из рейсов 10 мая по направлению «Сочи - Екатеринбург». Представители воздушного судна вызвали полицейских, чтобы утихомирить пассажира, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

Как рассказал командир самолета, мужчина пронес с собой на рейс спиртное, которое употреблял и громко матерился. После того, как стюардесса сделала ему замечание, он стал вести себя скромнее, но вскоре отлучился в туалет, где покурил.

Нарушителя доставили в отделение и составили на него четыре административных протокола. В общей сложности ему назначены штрафы на две тысячи рублей.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Рейс#Пассажир#Алкоголь#Происшествия#Екатеринбург
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