Житель Нижнего Тагила пил алкоголь и курил во время авиаперелета

Летел мужчина одним из рейсов 10 мая по направлению «Сочи - Екатеринбург». Представители воздушного судна вызвали полицейских, чтобы утихомирить пассажира, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.



Как рассказал командир самолета, мужчина пронес с собой на рейс спиртное, которое употреблял и громко матерился. После того, как стюардесса сделала ему замечание, он стал вести себя скромнее, но вскоре отлучился в туалет, где покурил.