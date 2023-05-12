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Невьянск затянуло смогом от лесных пожаров в Свердловской области

12 мая 2023, 04:13
Фото: TagilCity.ru
12 мая жители Невьянска почувствовали сильный запах гари. Весь город заволокло дымом от лесных пожаров.

Судя по кадрам с видео, снятым в Невьянске утром 12 мая, по городу распространился дым от лесных пожаров. Установить источник, откуда идет дым, сложно, потому что под Невьянском, а также под Нижним Тагилом происходят повсеместные возгорания лесов.

В шесть утра еще все было чисто. А сейчас вообще. Дым, гарь со стороны Тагила. Вообще ничего не видно. У нас с 6 мая горит село Федьковка, тихонько горит поле, которое недалеко от лыжной базы на Ребристом. Кунара, Корелы, Черемиска, Липовка — все горит, — рассказала жительница Невьянска Екатерина.

Местные жители помогают в тушении лесных пожаров. Один из знакомых Екатерины был на пожаре до 5 утра. У мужчины есть свой трактор, который он использовал для тушения огня и прочих работ на местности.

Ранее вертолет МИ-8 Авиалесоохраны и самолет Бе-200 МЧС России были направлены в Невьянский городской округ. Местные жители объединяются в добровольные дружины и даже собирают средства на покупку противопожарных ранцев РП-18.

Пожары под Невьянском в Свердловской областиПожары под Невьянском в Свердловской области
Пожары под Невьянском в Свердловской области
Фото: TagilCity.ru
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