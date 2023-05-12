Невьянск затянуло смогом от лесных пожаров в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Судя по кадрам с видео, снятым в Невьянске утром 12 мая, по городу распространился дым от лесных пожаров. Установить источник, откуда идет дым, сложно, потому что под Невьянском, а также под Нижним Тагилом происходят повсеместные возгорания лесов.
В шесть утра еще все было чисто. А сейчас вообще. Дым, гарь со стороны Тагила. Вообще ничего не видно. У нас с 6 мая горит село Федьковка, тихонько горит поле, которое недалеко от лыжной базы на Ребристом. Кунара, Корелы, Черемиска, Липовка — все горит, — рассказала жительница Невьянска Екатерина.
Местные жители помогают в тушении лесных пожаров. Один из знакомых Екатерины был на пожаре до 5 утра. У мужчины есть свой трактор, который он использовал для тушения огня и прочих работ на местности.
Ранее вертолет МИ-8 Авиалесоохраны и самолет Бе-200 МЧС России были направлены в Невьянский городской округ. Местные жители объединяются в добровольные дружины и даже собирают средства на покупку противопожарных ранцев РП-18.