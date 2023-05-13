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100 десантников и парашютистов перебросят в Свердловскую область для тушения пожаров

13 мая 2023, 06:33
Фото: 1MI
Еще 100 парашютистов и десантников перебросит Федеральная авиалесоохрана на борьбу с природными пожарами в Свердловской области.

В ближайшие дни в Свердловской области ожидается теплая и сухая погода. В связи с этим правительство региона обратилось в ведомство за помощью в контроле над пожарами в лесах.

На сегодняшний день в борьбе с возгораниями уже вторую неделю борются более 190 десантников из Федеральной, Ханты-Мансийской и Архангельской авиалесоохраны, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Напомним, 12 мая Нижний Тагил накрыл густой смог от пожаров, разгоревшихся под городом. Люди жаловались на едкий дым и запах гари в воздухе.

Смог и запах гари из-за пожаров пришли в Нижний Тагил
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#Евгения Сафина#Свердловская область#Пожар#Тушение#Десантники#Лес#Общество
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