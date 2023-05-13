100 десантников и парашютистов перебросят в Свердловскую область для тушения пожаров

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В ближайшие дни в Свердловской области ожидается теплая и сухая погода. В связи с этим правительство региона обратилось в ведомство за помощью в контроле над пожарами в лесах.
На сегодняшний день в борьбе с возгораниями уже вторую неделю борются более 190 десантников из Федеральной, Ханты-Мансийской и Архангельской авиалесоохраны, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Напомним, 12 мая Нижний Тагил накрыл густой смог от пожаров, разгоревшихся под городом. Люди жаловались на едкий дым и запах гари в воздухе.