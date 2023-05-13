Кого коснется новый указ Путина о военных сборах

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
По словам юриста Екатерины Малиновской, по законодательству ответственность за уклонение от военных сборов такая же, как и за неявку по повестке на военную службу.
Сборы бывают учебные и проверочные. Первые проходят один раз в три года, срок у вторых не установлен. Гражданину, которому пришла повестка необходимо явиться в военкомат, даже если у него категория «не годен». После этого уже будет приниматься решение на призыв на военные сборы.
Если человек не явился, то ему грозит штраф от 500 до 3000 рублей за неисполнение обязанностей по воинскому учету. Такую же сумму придется заплатить за уклонение от медицинского освидетельствования. Однако ответственность наступает в том случае, когда есть доказательства того, что он действительно получил повестку.
Кроме того, за неявку можно получить и уголовную ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, пишет Е1.