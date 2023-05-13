Кого коснется новый указ Путина о военных сборах

Если человек не явился, то ему грозит штраф от 500 до 3000 рублей за неисполнение обязанностей по воинскому учету. Такую же сумму придется заплатить за уклонение от медицинского освидетельствования. Однако ответственность наступает в том случае, когда есть доказательства того, что он действительно получил повестку.