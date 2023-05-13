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На севере Свердловской области ожидаются дожди

13 мая 2023, 07:52
Фото: 1MI
13 мая на севере Свердловской области синоптики прогнозируют осадки в виде дождей.

На севере региона на холодном фронте дожди будут умеренными. Кроме того, небольшие осадки, связанные с циклоном над Южным Уралом, также возможны вдоль южной границы региона, сообщил метеоролог Алексей Пулин в телеграм-канале.

По данным ФГБУ «Уральское УГМС» 13 мая в Свердловской области ожидается от +14 до +19 градусов и южный ветер с порывами до 9 метров в секунду. Ночью местами синоптики прогнозируют заморозки до -5 градусов.

Напомним, в Екатеринбурге 9 мая стало самым холодным днем за последние восемь лет. Дневная температура составила +6,4 градуса.

9 мая в этом году стало самым холодным в Екатеринбурге за последние 8 лет
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#Евгения Сафина#Свердловская область#Дожди#Синоптик#Прогноз#Природа
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