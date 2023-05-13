На севере Свердловской области ожидаются дожди

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
На севере региона на холодном фронте дожди будут умеренными. Кроме того, небольшие осадки, связанные с циклоном над Южным Уралом, также возможны вдоль южной границы региона, сообщил метеоролог Алексей Пулин в телеграм-канале.
По данным ФГБУ «Уральское УГМС» 13 мая в Свердловской области ожидается от +14 до +19 градусов и южный ветер с порывами до 9 метров в секунду. Ночью местами синоптики прогнозируют заморозки до -5 градусов.
Напомним, в Екатеринбурге 9 мая стало самым холодным днем за последние восемь лет. Дневная температура составила +6,4 градуса.