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Начальник поисково-спасательной службы Нижнего Тагила ушел в отставку

13 мая 2023, 10:35
Фото: МБУ «Центр защиты населения»
Начальник поисково-спасательной службы Нижнего Тагила Юрий Миенков уволился с занимаемой должности.

Юрий Миенков проработал в Центре защиты населения 23 года, с момента основания «Службы спасения». Последние девять лет он ее успешно возглавлял.

Коллектив поблагодарил его за долгий добросовестный труд и пожелал тагильчанину успехов, удачи, благополучия и самореализации, сообщает в соцсетях МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила.

Напомним, ранее Сайгид Билалов, мэр Алапаевска, добровольно оставил свой пост. В скором времени будет объявлен конкурс на должность главы города.

Мэр Алапаевска Сайгид Билалов добровольно покинул свой пост
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Увольнение#Служба спасения#Центр защиты населения#Общество#Эксклюзив
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