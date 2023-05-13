Начальник поисково-спасательной службы Нижнего Тагила ушел в отставку

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Юрий Миенков проработал в Центре защиты населения 23 года, с момента основания «Службы спасения». Последние девять лет он ее успешно возглавлял.
Коллектив поблагодарил его за долгий добросовестный труд и пожелал тагильчанину успехов, удачи, благополучия и самореализации, сообщает в соцсетях МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила.
Напомним, ранее Сайгид Билалов, мэр Алапаевска, добровольно оставил свой пост. В скором времени будет объявлен конкурс на должность главы города.