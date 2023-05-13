О ходе ремонта дорог в рамках БКД рассказали в администрации Нижнего Тагила

На заседании, которое провел мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, выступил с докладом директор МКУ СЗГХ Борис Моров. По его словам, проводится ежедневный строительный контроль и еженедельное обследование объектов на улицах Октябрьской революции и Циолковского. Одному из подрядчиков были выставлены претензии и выписаны штрафы за отставание от графика.