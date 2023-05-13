О ходе ремонта дорог в рамках БКД рассказали в администрации Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
На заседании, которое провел мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, выступил с докладом директор МКУ СЗГХ Борис Моров. По его словам, проводится ежедневный строительный контроль и еженедельное обследование объектов на улицах Октябрьской революции и Циолковского. Одному из подрядчиков были выставлены претензии и выписаны штрафы за отставание от графика.
Кроме того, в 2023 году заключены договоры на испытания асфальтобетонных смесей и диагностику ровности дорожного полотна. Объекты, которые были отремонтированы по БКД ранее, также обследованы. Строителям выставлены требования по устранению дефектов до 1 июля.
Руслан Пшизов, представитель комиссий по приемке дорожных объектов, пояснил, что техническое сопровождение объектов БКД начато с участием депутата ЗакCo Свердловской области Вячеславом Малых. Ранее в проверках участвовал депутатский корпус Гордумы Нижнего Тагила.
По результатам заседания Владислав Пинаев дал ряд поручений. Так, на проспекте Мира, который ремонтируется в рамках нацпроекта, в районе женской консультации разработают отдельное техническое решение по отводу дождевой воды.