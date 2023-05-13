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О ходе ремонта дорог в рамках БКД рассказали в администрации Нижнего Тагила

13 мая 2023, 06:11
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле продолжается капремонт улиц в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ход реализации обсудили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

На заседании, которое провел мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, выступил с докладом директор МКУ СЗГХ Борис Моров. По его словам, проводится ежедневный строительный контроль и еженедельное обследование объектов на улицах Октябрьской революции и Циолковского. Одному из подрядчиков были выставлены претензии и выписаны штрафы за отставание от графика.

Кроме того, в 2023 году заключены договоры на испытания асфальтобетонных смесей и диагностику ровности дорожного полотна. Объекты, которые были отремонтированы по БКД ранее, также обследованы. Строителям выставлены требования по устранению дефектов до 1 июля.

Руслан Пшизов, представитель комиссий по приемке дорожных объектов, пояснил, что техническое сопровождение объектов БКД начато с участием депутата ЗакCo Свердловской области Вячеславом Малых. Ранее в проверках участвовал депутатский корпус Гордумы Нижнего Тагила.

По результатам заседания Владислав Пинаев дал ряд поручений. Так, на проспекте Мира, который ремонтируется в рамках нацпроекта, в районе женской консультации разработают отдельное техническое решение по отводу дождевой воды.

В Нижнем Тагиле стартовали работы на объектах по нацпроекту БКД
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#БКД#Нацпроект#Дороги#Ремонт#Транспорт#Касается каждого
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