Он мудрый, неспешный…Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья» завершился в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил — это город, где по-особому ощущается сила нашей страны и мощь Среднего Урала. Это не только индустриальная основа, это интеллектуальная и культурная. Большая часть жизни Булата Окуджавы связана с Нижним Тагилом. Фестиваль, посвященный творчеству поэта «Возьмемся за руки, друзья» — это то, что работает на объединение, то, что нас собирает, не просто собирая физически, но и собирают душевно, духовно. Его песни направлены, прежде всего, к сердцу человека. Особенность этого фестиваля заключается в его мудрости, неспешности и философской составляющей. Лирическая составляющая фестиваля позволяет задуматься об отношении человека и судьбы, рассказали гости конкурса.