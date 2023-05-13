Он мудрый, неспешный…Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья» завершился в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Конкурс «Возьмемся за руки, друзья» в Нижнем Тагиле проходит уже в 9 раз. Первый фестиваль состоялся в 2014, в год 90-летия со дня рождения поэта. Ежегодно мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова.
В 2023 году несколько десятков участников приехали в Нижний Тагил из разных населенных пунктов Урала, Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга, из Донецкой Народной республики. В фестивале-конкурсе принимали участие авторы-исполнители, солисты и вокальные ансамбли, любительские театры и отдельные исполнители художественного слова.
Конкурсная программа проводилась по следующим номинациям:
Нижний Тагил — это город, где по-особому ощущается сила нашей страны и мощь Среднего Урала. Это не только индустриальная основа, это интеллектуальная и культурная. Большая часть жизни Булата Окуджавы связана с Нижним Тагилом. Фестиваль, посвященный творчеству поэта «Возьмемся за руки, друзья» — это то, что работает на объединение, то, что нас собирает, не просто собирая физически, но и собирают душевно, духовно. Его песни направлены, прежде всего, к сердцу человека. Особенность этого фестиваля заключается в его мудрости, неспешности и философской составляющей. Лирическая составляющая фестиваля позволяет задуматься об отношении человека и судьбы, рассказали гости конкурса.
Об особенностях организации фестиваля-конкурса в Нижнем Тагиле рассказал заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.
Вот сейчас мы были в отреставрированном доме Булата Окуджавы. Участники и лауреаты конкурса фестиваля этом доме устроили небольшой импровизированный концерт. Вот по звуку души. Мы знаем очень много музыкальных фестивалей, ярких, порой агрессивных. А здесь интонация в Нижнем Тагиле, которая не выпячивает себя, но занимает важную позицию в нашей стране. Без суеты, без помпы, без помпезности, без ненужных усилий, усердий. Конкурс в этом городе такой подлинный, настоящий и, конечно же, выражаем особую признательность, благодарность тагильчанам, публике. Она очень отзывчивая, благодарная, прощающая какие-то огрехи и случайности в исполнении и принимающая это все с благодарностью, — заявил Сергей Радченко.
Многие театры любят приезжать в Нижний Тагил на гастроли. Здесь активная культурная жизнь. Она даст фору многим областным и по качеству, и по количеству культурных учреждений. Не каждый город может похвастаться таким количеством возможностей. Все определяют люди и красота, которая вокруг, добавил замминистра культуры.
Приглашенная на фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья» заслуженная артистка России Екатерина Гусева рассказала об поэзии Булата Окуджавы.
Сегодня в Нижнем Тагиле с артистом России, выдающимся музыкантом Александром Покидченко впервые представим программу, посвященную Булату Окуджаве. Слог стихотворений и песен поэта прост, но в этом слоге такая глубина и такой таинственный смысл… — поделилась Екатерина Гусева.
Не так давно в Нижнем Тагиле открылся культурный центр «Дом Окуджавы». Этот культурный центр — это уже центр притяжения не только для тех людей, кто любит творчество, а для тех людей, которые любят музыку, авторскую. Самое главное и ценное, что этот центр притяжения стал центром притяжения для молодежи. И это дорогого стоит, добавила начальник управления культуры администрации города Нижний Тагил Светлана Юрчишина.