Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
По данным сайта Гисметео, в последний день уходящей недели в Нижнем Тагиле дневная температура воздуха составит +14 градусов, а ночью похолодает до +6 градусов.
Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до девяти метров в секунду. Ожидается пасмурная погода, а утром — осадки в виде дождя.
Кроме того, возможны небольшие геомагнитные возмущения до трех баллов по девятибалльной шкале.
Также, по данным метеорологов, дождливая погода 13 мая установится на севере Свердловской области и вдоль южной границы региона.