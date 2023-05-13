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Published Сегодня, 12:07

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Пасмурная и дождливая погода ожидается в Нижнем Тагиле

13 мая 2023, 12:07
Фото: Midjourney
В воскресенье, 14 мая, в Нижнем Тагиле прогнозируются дожди и пасмурная погода.

По данным сайта Гисметео, в последний день уходящей недели в Нижнем Тагиле дневная температура воздуха составит +14 градусов, а ночью похолодает до +6 градусов.

Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до девяти метров в секунду. Ожидается пасмурная погода, а утром — осадки в виде дождя.

Кроме того, возможны небольшие геомагнитные возмущения до трех баллов по девятибалльной шкале.

Также, по данным метеорологов, дождливая погода 13 мая установится на севере Свердловской области и вдоль южной границы региона.

На севере Свердловской области ожидаются дожди
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Дождь#Прогноз погоды#Ветер#Синоптики#Природа#Эксклюзив
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