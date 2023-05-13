Самолет «Уральских авиалиний» насмерть сбил собаку при посадке в Жуковском

С начала мая это уже третий случай в России, когда собаки появлялись на взлетно-посадочной полосе. 1 и 7 мая, в Толмачево и Николаевске-на-Амуре соответственно, самолеты были отправлены при посадке на второй круг, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».