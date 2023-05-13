Самолет «Уральских авиалиний» насмерть сбил собаку при посадке в Жуковском

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Инцидент произошел 8 мая. Отмечается, что на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 215 пассажиров. Никто из них не пострадал.
Диспетчеры не сообщали пилотам о препятствиях. Однако при посадке на полосу выбежал пес. Теперь сотрудникам аэропорта предстоит выяснить, каким образом животное там оказалось.
С начала мая это уже третий случай в России, когда собаки появлялись на взлетно-посадочной полосе. 1 и 7 мая, в Толмачево и Николаевске-на-Амуре соответственно, самолеты были отправлены при посадке на второй круг, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».