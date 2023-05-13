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Самолет «Уральских авиалиний» насмерть сбил собаку при посадке в Жуковском

13 мая 2023, 05:35
Фото: 1MI
Самолет «Уральских авиалиний», который возвращался из Душанбе в подмосковный Жуковский, при посадке насмерть сбил собаку, которая внезапно появилась на взлетно-посадочной полосе.

Инцидент произошел 8 мая. Отмечается, что на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 215 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Диспетчеры не сообщали пилотам о препятствиях. Однако при посадке на полосу выбежал пес. Теперь сотрудникам аэропорта предстоит выяснить, каким образом животное там оказалось.

С начала мая это уже третий случай в России, когда собаки появлялись на взлетно-посадочной полосе. 1 и 7 мая, в Толмачево и Николаевске-на-Амуре соответственно, самолеты были отправлены при посадке на второй круг, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

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#Евгения Сафина#Самолет#Собака#Посадка#Происшествия#Подмосковье#Урал
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