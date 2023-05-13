Сроки закрытия движения по участку трассы Пермь — Екатеринбург перенесли

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
На этом участке специалисты дорнадзора выявили недостатки. Радиус разворота не позволял водителям выполнять маневрирование на достаточной скорости, сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.
Дорожные исследования были проведены совместно с «Уралуправдором». Во время ремонта недостатки будут устранены. Точная дата открытия участка трассы не сообщается, движение запустят после окончания работ.
Напомним, в Нижнем Тагиле до 15 мая перекрыто движение для автотранспорта на проспекте Мира для замены тепловых сетей. Однако маршруты трамваев не изменятся, они будут ездить по раписанию.