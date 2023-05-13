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Сроки закрытия движения по участку трассы Пермь — Екатеринбург перенесли

13 мая 2023, 07:01
Фото: 1MI
Участок трассы Пермь — Екатеринбург с 316 по 317 километры перекроют для движения автотранспорта с 17 мая. Ранее это планировалось сделать 11 мая.

На этом участке специалисты дорнадзора выявили недостатки. Радиус разворота не позволял водителям выполнять маневрирование на достаточной скорости, сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Дорожные исследования были проведены совместно с «Уралуправдором». Во время ремонта недостатки будут устранены. Точная дата открытия участка трассы не сообщается, движение запустят после окончания работ.

Напомним, в Нижнем Тагиле до 15 мая перекрыто движение для автотранспорта на проспекте Мира для замены тепловых сетей. Однако маршруты трамваев не изменятся, они будут ездить по раписанию.

На четыре дня будет перекрыт проезд для машин по проспекту Мира в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Перекрытие дорог#Трасса#Транспорт#Пермь
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