Свердловчанам не рекомендовали гулять в парках и скверах

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Администрация округа попросила жителей воздержаться от посещения парков «Центральный» и «Восточный» 15 и 16 мая. Обработка от клещей там начнется 15 мая в 9.00. После этого людям не рекомендуется гулять там несколько дней.
Напомним, в Нижнем Тагиле также проводится акарицидная обработка в общественных местах. Так, 24 и 25 апреля был закрыт парк Бондина. Кроме того, от клещей обрабатывают территории школ, больниц и детских садов.