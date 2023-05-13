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Свердловчанам не рекомендовали гулять в парках и скверах

13 мая 2023, 07:28
Фото: 1MI
Жителям Нижнетуринского городского округа рекомендовали не гулять в парках и скверах. Причиной стала акарицидная обработка от клещей.

Администрация округа попросила жителей воздержаться от посещения парков «Центральный» и «Восточный» 15 и 16 мая. Обработка от клещей там начнется 15 мая в 9.00. После этого людям не рекомендуется гулять там несколько дней.

Напомним, в Нижнем Тагиле также проводится акарицидная обработка в общественных местах. Так, 24 и 25 апреля был закрыт парк Бондина. Кроме того, от клещей обрабатывают территории школ, больниц и детских садов.

Детские сады Нижнего Тагила продолжают обрабатывать от клещей
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#Евгения Сафина#Клещ#Парк#Сквер#Обработка#Природа#Свердловская область#Нижняя Тура
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