Свердловскую дорогу перекроют для съемок художественного фильма

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В областной ГИБДД пояснили, что группа попросила транспортный коридор с 9.00 до 12.00, а потом с 15.00 до 19.00 Движение будет перекрыто на пятом километре автодороги Арамиль — деревня Андреевка.
Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда заранее и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
Напомним, с 17 мая в Свердловской области из-за ремонта будет перекрыт участок трассы Пермь — Екатеринбург.