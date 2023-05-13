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Свердловскую дорогу перекроют для съемок художественного фильма

13 мая 2023, 11:56
Фото: 1MI
13 мая на семь часов перекроют дорогу в Сысертском районе для съемок художественного фильма «Исчезнувший велосипедист».

В областной ГИБДД пояснили, что группа попросила транспортный коридор с 9.00 до 12.00, а потом с 15.00 до 19.00 Движение будет перекрыто на пятом километре автодороги Арамиль — деревня Андреевка.

Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда заранее и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Напомним, с 17 мая в Свердловской области из-за ремонта будет перекрыт участок трассы Пермь — Екатеринбург.

Сроки закрытия движения по участку трассы Пермь — Екатеринбург перенесли
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#Евгения Сафина#Дорога#Перекрытие дорог#ГИБДД#Фильм#Транспорт#Свердловская область#Сысертский район
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