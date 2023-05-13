Угонщика автомобиля задержали в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Утром 11 мая на улице Чистова владелец автомобиля увидел, что юноша разбил заднее стекло отечественного автомобиля и проник внутрь салона. Мужчина задержал злоумышленника и вызвал полицейских.
В это время территорию патрулировал наряд Росгвардии, который получил сообщение о преступлении и выехал на место. Сотрудники доставили подозреваемого для разбирательства в отделение полиции.
Пострадавший написал заявление. В настоящее время возбужденно уголовное дело, проводятся необходимые проверки, сообщает пресс-служба Росгвардии по Свердловской области.