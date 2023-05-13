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Угонщика автомобиля задержали в Верхней Пышме

13 мая 2023, 08:13
Фото: 1MI
21-летнего молодого человека задержали полицейские при содействии Росгвардии в Верхней Пышме. Он пытался угнать ВАЗ-2107.

Утром 11 мая на улице Чистова владелец автомобиля увидел, что юноша разбил заднее стекло отечественного автомобиля и проник внутрь салона. Мужчина задержал злоумышленника и вызвал полицейских.

В это время территорию патрулировал наряд Росгвардии, который получил сообщение о преступлении и выехал на место. Сотрудники доставили подозреваемого для разбирательства в отделение полиции.

Пострадавший написал заявление. В настоящее время возбужденно уголовное дело, проводятся необходимые проверки, сообщает пресс-служба Росгвардии по Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Угон#Автомобиль#Задержание#Полиция#Росгвардия#Происшествия#Свердловская область#Верхняя Пышма
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