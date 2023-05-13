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В Екатеринбурге мать утопила новорожденного ребенка в сливном бачке

13 мая 2023, 16:24
Фото: 1MI
Женщина убила собственного новорожденного ребенка. Она утопила его в бачке унитаза. Инцидент случился в одной из больниц Екатеринбурга.

Дело женщины уже рассмотрено в суде 12 мая. Известно, что она является уроженкой Таджикистана. Подсудимая поступила в больницу на девятом месяце беременности, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

По его словам, муж отправился на заработки в Таджикистан. О беременности женщины никому не было известно. Когда у нее заболел живот, то она вызвала скорую помощь. Уже в больнице женщина отпросилась в туалет. Как она перерезала пуповину, мать не смогла. Однако сразу после этого она засунула ребенка в бачок унитаза. Вокруг все было в крови. Врачи это заметили и потом обнаружили труп ребенка.

Какое именно женщина получила наказание не сообщается. Процесс по делу проходил в закрытом режиме. Женщина осуждена по статье за убийство матерью новорожденного.

#Ирина Кирилова#Мама#Дети#Убийство#Криминал#Екатеринбург
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