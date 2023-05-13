В Екатеринбурге мать утопила новорожденного ребенка в сливном бачке

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Дело женщины уже рассмотрено в суде 12 мая. Известно, что она является уроженкой Таджикистана. Подсудимая поступила в больницу на девятом месяце беременности, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
По его словам, муж отправился на заработки в Таджикистан. О беременности женщины никому не было известно. Когда у нее заболел живот, то она вызвала скорую помощь. Уже в больнице женщина отпросилась в туалет. Как она перерезала пуповину, мать не смогла. Однако сразу после этого она засунула ребенка в бачок унитаза. Вокруг все было в крови. Врачи это заметили и потом обнаружили труп ребенка.
Какое именно женщина получила наказание не сообщается. Процесс по делу проходил в закрытом режиме. Женщина осуждена по статье за убийство матерью новорожденного.