В Екатеринбурге мать утопила новорожденного ребенка в сливном бачке

По его словам, муж отправился на заработки в Таджикистан. О беременности женщины никому не было известно. Когда у нее заболел живот, то она вызвала скорую помощь. Уже в больнице женщина отпросилась в туалет. Как она перерезала пуповину, мать не смогла. Однако сразу после этого она засунула ребенка в бачок унитаза. Вокруг все было в крови. Врачи это заметили и потом обнаружили труп ребенка.