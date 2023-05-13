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Владимир Зеленский ввел санкции против уральских предприятий

13 мая 2023, 09:23
Фото: 1MI
Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против предприятий Свердловской области.

Организации добавлены в санкционный список на 10 лет. Среди них «Юниформ ателье» из Екатеринбурга, которое шило одежду для Владимира Путина, президента России. Кроме того, под ограничения попали «МТМ ателье», «Биспоук ателье», «Президент» и «Праведа» из столицы Урала.

Также на сайте президента Украины появилась информация, что под санкции попали предприятие «Окябрь» из Каменска-Уральского, «Тириус-ИТ» из Верхней Салды и группа «Полипластик Уралсиб» (сроком на пять лет).

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Санкции#Ограничения#Общество#Зеленский
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