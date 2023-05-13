Владимир Зеленский ввел санкции против уральских предприятий

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Организации добавлены в санкционный список на 10 лет. Среди них «Юниформ ателье» из Екатеринбурга, которое шило одежду для Владимира Путина, президента России. Кроме того, под ограничения попали «МТМ ателье», «Биспоук ателье», «Президент» и «Праведа» из столицы Урала.
Также на сайте президента Украины появилась информация, что под санкции попали предприятие «Окябрь» из Каменска-Уральского, «Тириус-ИТ» из Верхней Салды и группа «Полипластик Уралсиб» (сроком на пять лет).