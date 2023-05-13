Водители в больнице: подробности ДТП с перевернувшейся машиной в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
На кадрах видеозаписи, которую прислал подписчик редакции TagilCity.ru, один из автомобилей перевернулся и, а у другого были разбиты бампер и капот. Выяснилось, что после аварии оба водителя были госпитализированы в больницу с различными травмами.
Авария произошла около 21.30. Мужчина за рулем Skoda Octavia ехал по проспекту Вагоностроителей со стороны улицы Правды в сторону улицы Тимирязева. У дома № 36 он столкнулся с Renault Kaptur, который ехал в попутном направлении.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, водители освидетельствованы на состояние опьянения, оба оказались трезвыми, — рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
В ведомстве отметили, что по факту ДТП будет проведено административное расследование.