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Водители в больнице: подробности ДТП с перевернувшейся машиной в Нижнем Тагиле

13 мая 2023, 12:36
Фото: 1MI
Подробности аварии, которая произошла вечером 12 мая на Вагонке в Нижнем Тагиле, рассказали в Госавтоинспекции.

На кадрах видеозаписи, которую прислал подписчик редакции TagilCity.ru, один из автомобилей перевернулся и, а у другого были разбиты бампер и капот. Выяснилось, что после аварии оба водителя были госпитализированы в больницу с различными травмами.

Авария произошла около 21.30. Мужчина за рулем Skoda Octavia ехал по проспекту Вагоностроителей со стороны улицы Правды в сторону улицы Тимирязева. У дома № 36 он столкнулся с Renault Kaptur, который ехал в попутном направлении.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, водители освидетельствованы на состояние опьянения, оба оказались трезвыми, — рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

В ведомстве отметили, что по факту ДТП будет проведено административное расследование.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Машина#Авария#Больница#Госпитализация#ДТП#Эксклюзив
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