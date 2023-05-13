Загородный клуб сгорел под Екатеринбургом

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около 11.00. Огонь в поселке Пески-13 разгорелся на площади в 200 квадратных метров. Открытым пламенем горели беседка, постройки на дворе и гостевой дом. Автоцистерна была установлена на озере Шарташ и проложена магистральная линия протяженностью 400 метров.