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Загородный клуб сгорел под Екатеринбургом

13 мая 2023, 13:15
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Загородный клуб загорелся утром 13 мая под Екатеринбургом. С огнем боролись 25 пожарных.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около 11.00. Огонь в поселке Пески-13 разгорелся на площади в 200 квадратных метров. Открытым пламенем горели беседка, постройки на дворе и гостевой дом. Автоцистерна была установлена на озере Шарташ и проложена магистральная линия протяженностью 400 метров.

Пожар удалось локализовать через час, на месте работали 25 спасателей и пять единиц специальной техники. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. По предварительной информации, пострадавших и погибших в пожаре нет, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Пожар#Клуб#Тушение#Огонь#Происшествия
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