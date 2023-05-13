Загородный клуб сгорел под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около 11.00. Огонь в поселке Пески-13 разгорелся на площади в 200 квадратных метров. Открытым пламенем горели беседка, постройки на дворе и гостевой дом. Автоцистерна была установлена на озере Шарташ и проложена магистральная линия протяженностью 400 метров.
Пожар удалось локализовать через час, на месте работали 25 спасателей и пять единиц специальной техники. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. По предварительной информации, пострадавших и погибших в пожаре нет, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.