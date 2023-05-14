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71-летний пропавший мужчина из Екатеринбурга найден живым

14 мая 2023, 10:38
Фото: 1MI
Исчезнувший пожилой житель Екатеринбурга, нуждающийся в медпомощи, найден живым. Об этом сообщили сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт».

Пенсионера обнаружил прохожий на одной из улиц города спустя три дня после пропажи. Он вызвал мужчине бригаду скорой помощи.

Прибывшие медики, увидевшие ориентировку, сообщили в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» о том, что пропавший найден, пишет Е1.

Напомним, мужчина пропал 11 мая 2023 года, когда отправился в больницу. По словам волонтеров «Лизы Алерт», он знает свои имя и адрес, но самостоятельно найти дорогу домой не сможет.

Нуждающийся в медпомощи пожилой мужчина пропал в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Найден#Пропавший#Лиза Алерт#Поисковый отряд#Поиск#Скорая помощь#Общество
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