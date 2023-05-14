71-летний пропавший мужчина из Екатеринбурга найден живым

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Пенсионера обнаружил прохожий на одной из улиц города спустя три дня после пропажи. Он вызвал мужчине бригаду скорой помощи.
Прибывшие медики, увидевшие ориентировку, сообщили в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» о том, что пропавший найден, пишет Е1.
Напомним, мужчина пропал 11 мая 2023 года, когда отправился в больницу. По словам волонтеров «Лизы Алерт», он знает свои имя и адрес, но самостоятельно найти дорогу домой не сможет.