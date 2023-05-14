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Байкерами из Екатеринбурга был открыт мотосезон

14 мая 2023, 07:52
Фото: 1MI
Байкеры в Екатеринбурге открыли мотосезон. Открытие прошло 13 мая 2023 года около киноконцертного театра «Космос».

Неподалеку от «Космоса» состоялись выступления полицейского патруля на мотоциклах и мотосообществ, конкурсы и танцевально-музыкальные номера, пишет «КП-Екатеринбург».

Далее принявшие участие в открытии байкеры выстроились в колонну и проехали по центральным улицам Екатеринбурга.

В период проведения данного мероприятия контроль за дорожной безопасностью проводился инспекторами ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, ранее, в начале мая 2023 года, мотосезон был открыт байкерами из Московской области.

В Подмосковье открыли новый мотосезон
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Мотоциклисты#Мотоцикл#Байкеры#Открытие сезона#ГИБДД#Общество#Мероприятие
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