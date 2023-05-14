Байкерами из Екатеринбурга был открыт мотосезон

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:52
Неподалеку от «Космоса» состоялись выступления полицейского патруля на мотоциклах и мотосообществ, конкурсы и танцевально-музыкальные номера, пишет «КП-Екатеринбург».
Далее принявшие участие в открытии байкеры выстроились в колонну и проехали по центральным улицам Екатеринбурга.
В период проведения данного мероприятия контроль за дорожной безопасностью проводился инспекторами ГИБДД по Екатеринбургу.
Напомним, ранее, в начале мая 2023 года, мотосезон был открыт байкерами из Московской области.