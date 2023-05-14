Без вести пропавший житель Североуральска найден мертвым в реке

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:44
Тело погибшего свердловчанина обнаружили сотрудники МЧС. Предварительно, признаков криминальной смерти не выявлено, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.
По словам помощника руководителя СК по Свердловской области Александра Шульга, тело погибшего было отправлено на экспертизу для установления точной причины смерти. Также по факту гибели мужчины сотрудниками СК по Североуральску проводится проверка.
Напомним, недавно был найден мертвым исчезнувший некоторое время назад 30-летний мужчина из Дегтярска, которого искали на протяжении недели.