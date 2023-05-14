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Без вести пропавший житель Североуральска найден мертвым в реке

14 мая 2023, 06:44
Фото: 1MI
Пропавший без вести 29-летний молодой человек из Североуральска был обнаружен в реке мертвым.

Тело погибшего свердловчанина обнаружили сотрудники МЧС. Предварительно, признаков криминальной смерти не выявлено, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

По словам помощника руководителя СК по Свердловской области Александра Шульга, тело погибшего было отправлено на экспертизу для установления точной причины смерти. Также по факту гибели мужчины сотрудниками СК по Североуральску проводится проверка.

Напомним, недавно был найден мертвым исчезнувший некоторое время назад 30-летний мужчина из Дегтярска, которого искали на протяжении недели.

Пропавший неделю назад в Дегтярске мужчина найден мертвым
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#Елизавета Зиборова#Тело#Найден#Река#Пропавший#Североуральск#СК#Происшествия#Свердловская область
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