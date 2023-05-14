Бездомный-рецидивист из Екатеринбурга пытался изнасиловать школьницу

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Школьница шла домой после занятий в художественной школе, когда на нее произошло нападение. Девочка смогла позвать на помощь, и ее спасли прохожие, задержавшие обвиняемого.
Начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых рассказал, что мужчина был два раза судим за кражу и за развратные действия.
Сейчас в отношении обвиняемого, находящегося под стражей, возбуждено уголовное дело. По словам помощника начальника регионального СК Александра Шульги, в настоящее время идет следствие.
Напомним, 31 января в Екатеринбурге был задержан бомж, который изнасиловал двух девочек в подъездах. Сотрудники полиции его поймали сразу после второго случая насилия.