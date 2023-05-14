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Бездомный-рецидивист из Екатеринбурга пытался изнасиловать школьницу

14 мая 2023, 07:22
Фото: 1MI
Ранее судимый 54-летний бездомный пытался изнасиловать девочку в Екатеринбурге. Происшествие случилось 11 мая 2023 года.

Школьница шла домой после занятий в художественной школе, когда на нее произошло нападение. Девочка смогла позвать на помощь, и ее спасли прохожие, задержавшие обвиняемого.

Начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых рассказал, что мужчина был два раза судим за кражу и за развратные действия.

Сейчас в отношении обвиняемого, находящегося под стражей, возбуждено уголовное дело. По словам помощника начальника регионального СК Александра Шульги, в настоящее время идет следствие.

Напомним, 31 января в Екатеринбурге был задержан бомж, который изнасиловал двух девочек в подъездах. Сотрудники полиции его поймали сразу после второго случая насилия.

В Екатеринбурге начались суды над бездомным за изнасилование девочек
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Сексуальное насилие#Рецидивист#Школьница#Пострадавшая#Уголовное дело#Полиция#СК#Следствие#Происшествия
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