Десятки жителей Свердловской области наказаны за разведение костров

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В разных муниципальных округах региона было составлено 19 дел за поджоги сухих растений и разведение костров и 38 дел за неправильный уход придомовых территорий, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Выявленных нарушителей могут привлечь к ответственности за несоблюдение установленного региональными властями режима, действующего в области с 15 апреля 2023 года в связи с массовыми природными пожарами.
Напомним, за прошедшую неделю по результатам рейдов в регионе было составлено 263 дела на свердловчан, которые нарушили правила пожарной безопасности.