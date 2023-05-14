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Десятки жителей Свердловской области наказаны за разведение костров

14 мая 2023, 12:12
Фото: 1MI
Более 40 жителей Свердловской области, нарушающих режим противопожарной безопасности, было выявлено во время рейдов Госпожнадзора 13 мая 2023 года.

В разных муниципальных округах региона было составлено 19 дел за поджоги сухих растений и разведение костров и 38 дел за неправильный уход придомовых территорий, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Выявленных нарушителей могут привлечь к ответственности за несоблюдение установленного региональными властями режима, действующего в области с 15 апреля 2023 года в связи с массовыми природными пожарами.

Напомним, за прошедшую неделю по результатам рейдов в регионе было составлено 263 дела на свердловчан, которые нарушили правила пожарной безопасности.

263 нарушения противопожарного режима выявлены в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Нарушители#Противопожарный режим#Административное дело#Административное правонарушение#Общество#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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