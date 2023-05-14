Могилы на кладбище в Тагиле разгромили вандалы, а свердловчан оштрафовали за костры

Posted 14 мая 2023, 15:32
Published 14 мая 2023, 15:32
Modified 14 мая 2023, 15:34
Updated 14 мая 2023, 15:34
В Нижнем Тагиле состоялся IX Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья». Приглашенные гости рассказали о смысле творчества Булата Окуджавы и об особенностях его организации в Нижнем Тагиле.
Стали известны подробности аварии, которая случилась вечером 12 мая на Вагонке в Нижнем Тагиле. Известно, что один из автомобилей перевернулся, а у другого разбились бампер и капот. Также после произошедшего оба водителя оказались в больнице.
Начальник поисково-спасательной службы Нижнего Тагила Юрий Миенков покинул свой пост после 23-летней службы – он работал там с момента основания «Службы спасения». Последние девять лет он ее возглавлял.
Более 40 свердловчан, нарушивших особый противопожарный режим, нашли во время рейдов Госпожнадзора 13 мая. В разных частях региона было составлено 19 дел за поджоги сухих растений и разведение костров, а также 38 дел за неправильный уход придомовых территорий.
Вандалы разгромили 15 памятников на Рогожинском кладбище. Поломанные могилы обнаружили родственники умерших. Они вызвали полицейских, которые приехали на место и составили протокол.