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Posted 14 мая 2023, 15:32

Published 14 мая 2023, 15:32

Modified 14 мая 2023, 15:34

Updated 14 мая 2023, 15:34

Могилы на кладбище в Тагиле разгромили вандалы, а свердловчан оштрафовали за костры

Могилы на кладбище в Тагиле разгромили вандалы, а свердловчан оштрафовали за костры

14 мая 2023, 15:32
Фото: 1MI.
Могилы на кладбище в Нижнем Тагиле разгромили вандалы, а свердловчан оштрафовали за костры. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за выходные 13-14 мая.

В Нижнем Тагиле состоялся IX Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья». Приглашенные гости рассказали о смысле творчества Булата Окуджавы и об особенностях его организации в Нижнем Тагиле.

Он мудрый, неспешный…Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья» завершился в Нижнем Тагиле
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Стали известны подробности аварии, которая случилась вечером 12 мая на Вагонке в Нижнем Тагиле. Известно, что один из автомобилей перевернулся, а у другого разбились бампер и капот. Также после произошедшего оба водителя оказались в больнице.

Водители в больнице: подробности ДТП с перевернувшейся машиной в Нижнем Тагиле
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Начальник поисково-спасательной службы Нижнего Тагила Юрий Миенков покинул свой пост после 23-летней службы – он работал там с момента основания «Службы спасения». Последние девять лет он ее возглавлял.

Начальник поисково-спасательной службы Нижнего Тагила ушел в отставку
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Более 40 свердловчан, нарушивших особый противопожарный режим, нашли во время рейдов Госпожнадзора 13 мая. В разных частях региона было составлено 19 дел за поджоги сухих растений и разведение костров, а также 38 дел за неправильный уход придомовых территорий.

Десятки жителей Свердловской области наказаны за разведение костров
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Вандалы разгромили 15 памятников на Рогожинском кладбище. Поломанные могилы обнаружили родственники умерших. Они вызвали полицейских, которые приехали на место и составили протокол.

Вандалы разгромили 15 памятников на Рогожинском кладбище в Нижнем Тагиле
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