Ограничено движение на трассе Екатеринбург — Тюмень из-за задымления

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:43
На указанном участке дороги находились сотрудники ГИБДД. Из-за перекрытия водители транспортных средств совершали объезд через Камышлов, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Также в ГИБДД объяснили, что автомобильного движение было решено приостановить с целью обеспечения безопасности на дорогах, так как видимость значительно ухудшена.
Вскоре сотрудники ведомства сообщили, что видимость стала лучше и ограничение было снято.
Напомним, 10 мая 2023 года в Нижнем Тагиле пахло гарью, а также был виден серый дым из труб заводов.