TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Изображение материала

Ограничено движение на трассе Екатеринбург — Тюмень из-за задымления

14 мая 2023, 08:43
Фото: 1MI
На трассе Екатеринбург — Тюмень сотрудниками ГИБДД было временно ограничено автодвижение в связи с задымлением утром 14 мая 2023 года.

На указанном участке дороги находились сотрудники ГИБДД. Из-за перекрытия водители транспортных средств совершали объезд через Камышлов, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Также в ГИБДД объяснили, что автомобильного движение было решено приостановить с целью обеспечения безопасности на дорогах, так как видимость значительно ухудшена.

Вскоре сотрудники ведомства сообщили, что видимость стала лучше и ограничение было снято.

Напомним, 10 мая 2023 года в Нижнем Тагиле пахло гарью, а также был виден серый дым из труб заводов.

На серую дымку и запах гари пожаловались жители Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Смог и запах гари из-за пожаров пришли в Нижний ТагилДым и запах гари из-за лесных пожаров накрыли ЕкатеринбургНа запах гари и плохую видимость жалуются жители Нижнего Тагила
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Задымление#Трасса#Тюмень#Екатеринбург - тюмень#Ограничение движения#ГИБДД#Экология
Подпишитесь
Жители поселка Уралец под Нижним Тагилом недовольны закрытием стационара в больнице
12 мая 05:48
На севере Свердловской области ожидаются дожди
Вчера, 07:52
Начальник поисково-спасательной службы Нижнего Тагила ушел в отставку
Вчера, 10:35
Автошкола в Нижнем Тагиле не может подтвердить нарушение ПДД служебным автомобилем
12 мая 08:33
«Надоело мыться из тазиков». Жители Вагонки в Тагиле неделю остаются без горячей воды
12 мая 10:59
Пасмурная и дождливая погода ожидается в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:07