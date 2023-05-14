Опасный мед пытались провезти в Екатеринбург пассажиры Кольцово

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Продукция была транспортирована без наличия ветеринарных документов, маркировки и надлежащей упаковки, а также без соответствующего разрешения Россельхознадзора, рассказали в пресс-службе ведомства по Свердловской области.
Всю партию сотрудники организации изъяли и ликвидировали, а в отношении пассажиров составили протокол об административном нарушении и привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки и хранения продуктов.
Напомним, в Свердловской области в молочной продукции стали чаще обнаруживать кишечную палочку. Нарушения были выявлены сотрудниками Россельхознадзора в 11 пробах.