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Опасный мед пытались провезти в Екатеринбург пассажиры Кольцово

14 мая 2023, 12:35
Фото: 1MI
У пассажиров из Узбекистана, прилетевших в Екатеринбург, в аэропорту Кольцово была обнаружена партия недоброкачественного меда.

Продукция была транспортирована без наличия ветеринарных документов, маркировки и надлежащей упаковки, а также без соответствующего разрешения Россельхознадзора, рассказали в пресс-службе ведомства по Свердловской области.

Всю партию сотрудники организации изъяли и ликвидировали, а в отношении пассажиров составили протокол об административном нарушении и привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки и хранения продуктов.

Напомним, в Свердловской области в молочной продукции стали чаще обнаруживать кишечную палочку. Нарушения были выявлены сотрудниками Россельхознадзора в 11 пробах.

В Свердловской области стало больше молочной продукции с кишечной палочкой
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#Елизавета Зиборова#Мед#Россельхознадзор#Нарушение#Продукция#Административная ответственность#Здоровье#Кольцово#Свердловская область#Екатеринбург
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