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Вандалы разгромили 15 памятников на Рогожинском кладбище в Нижнем Тагиле

14 мая 2023, 05:36
Фото: 1MI
Неизвестные хулиганы разнесли 15 памятников на Рогожинском кладбище. Поломанные могилы обнаружили родственники похороненных 10 мая 2023 года.

Памятники на могилах оказались упавшими и разломанными. Пришедшие на кладбище тагильчане обратились в полицию. Выехавший на место происшествия полицейский составил протокол, рассказали в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Группа «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте

Позднее сотрудники СК провели осмотр поврежденных могил, сделали фотографии и сняли отпечатки. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что по факту вандализма проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение.

Напомним, в апреле 2023 года на кладбище в Елани неизвестные разломали более 20 памятников на могилах и облили их краской.

Неизвестные разрушили более 20 памятников на кладбище в Елани
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Памятник#Вандализм#Памятники#Кладбище#Полиция#Происшествия
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