Вандалы разгромили 15 памятников на Рогожинском кладбище в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:36
Памятники на могилах оказались упавшими и разломанными. Пришедшие на кладбище тагильчане обратились в полицию. Выехавший на место происшествия полицейский составил протокол, рассказали в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Позднее сотрудники СК провели осмотр поврежденных могил, сделали фотографии и сняли отпечатки. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что по факту вандализма проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение.
Напомним, в апреле 2023 года на кладбище в Елани неизвестные разломали более 20 памятников на могилах и облили их краской.