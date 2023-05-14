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Ветеран ВОВ из Верхней Пышмы скончалась на 101 году жизни

14 мая 2023, 08:20
Фото: 1MI
Скончалась 100-летняя ветеран ВОВ Елена Слободская, проживавшая в Верхней Пышме. О смерти ветерана сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным мэрии, она оказалась на фронте в 1942 году в возрасте 19 лет. Состояла в зенитно-артиллерийских войсках. Об окончании войны она узнала от жителей Польши, в которой находилась в 1945 году.

В поствоенное время свердловчанка после окончания института оказалась в Верхней Пышме по распределению, где проработала много лет учительницей биологии и географии и была некоторое время директором школьного учреждения.

Напомним, 9 мая 2023 года в Нижнем Тагиле на Площади Славы прошло мероприятие, посвященное окончанию Великой Отечественной войны.

Акция в честь Дня Победы прошла в Нижнем Тагиле на Площади Славы
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#Елизавета Зиборова#Ветеран#Смерть#ВОв#Долгожитель#Общество#Свердловская область#Верхняя Пышма
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