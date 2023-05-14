Ветеран ВОВ из Верхней Пышмы скончалась на 101 году жизни

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
По данным мэрии, она оказалась на фронте в 1942 году в возрасте 19 лет. Состояла в зенитно-артиллерийских войсках. Об окончании войны она узнала от жителей Польши, в которой находилась в 1945 году.
В поствоенное время свердловчанка после окончания института оказалась в Верхней Пышме по распределению, где проработала много лет учительницей биологии и географии и была некоторое время директором школьного учреждения.
Напомним, 9 мая 2023 года в Нижнем Тагиле на Площади Славы прошло мероприятие, посвященное окончанию Великой Отечественной войны.