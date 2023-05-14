Водитель напал с кувалдой на охранника камеры-треноги в Полевском

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Свердловчанин несколько раз ударил автомобиль, после чего открыл дверь. Вышедший охранник распылил нападавшему в лицо перцовый баллончик.
В пресс-службе МВД по Полевскому сообщили, что по факту произошедшего инцидента сотрудниками полиции в настоящий момент проводится проверка.
Напомним, недавно в Екатеринбурге мужчина, пришедший в общепит Burger King, набросился на работников заведения. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.