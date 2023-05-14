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Водитель напал с кувалдой на охранника камеры-треноги в Полевском

14 мая 2023, 11:14
Фото: 1MI
Водитель, вооруженный кувалдой, набросился на охранника камеры-треноги. Инцидент произошел 12 мая 2023 года в микрорайоне Полевского Зеленый Бор-1.

Свердловчанин несколько раз ударил автомобиль, после чего открыл дверь. Вышедший охранник распылил нападавшему в лицо перцовый баллончик.

Видео: Группа "ЧП Полевской"

В пресс-службе МВД по Полевскому сообщили, что по факту произошедшего инцидента сотрудниками полиции в настоящий момент проводится проверка.

Напомним, недавно в Екатеринбурге мужчина, пришедший в общепит Burger King, набросился на работников заведения. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Посетитель напал на сотрудников кафе Burger King в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Нападение#Камера#Перцовый баллончик#Инцидент#Конфликт#Проверка#Автомобиль#Происшествия#Свердловская область#Полевской#Видео
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