Заморозки ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Так, ночью 15 мая 2023 года в области похолодает до -3 градусов. В Екатеринбурге столбики термометров опустятся до нуля.
Кроме того, в регионе прогнозируются небольшие осадки в виде слабых гроз, сообщили в УГМС.
Свердловские синоптики также отметили, что на грядущей неделе в области днем температура воздуха будет выше +20 градусов, а по ночам возможны заморозки.
Напомним, 13 мая 2023 года в Свердловской области прогнозировались дожди и ветер до 9 м/с, а также заморозки до -5 градусов.