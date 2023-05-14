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Заморозки ожидаются в Свердловской области

14 мая 2023, 11:43
Фото: 1MI
Похолодание в виде заморозков в Свердловской области ожидается 14 мая 2023 года. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Так, ночью 15 мая 2023 года в области похолодает до -3 градусов. В Екатеринбурге столбики термометров опустятся до нуля.

Кроме того, в регионе прогнозируются небольшие осадки в виде слабых гроз, сообщили в УГМС.

Свердловские синоптики также отметили, что на грядущей неделе в области днем температура воздуха будет выше +20 градусов, а по ночам возможны заморозки.

Напомним, 13 мая 2023 года в Свердловской области прогнозировались дожди и ветер до 9 м/с, а также заморозки до -5 градусов.

На севере Свердловской области ожидаются дожди
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Прогноз погоды#Заморозки#Похолодание#Осадки#Синоптики#Метеоролог#УГМС#Природа
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