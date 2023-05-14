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Женщине-ветерану из Нижнего Тагила исполнилось 100 лет

14 мая 2023, 10:12
Фото: 1MI
Наиле Ошевской из Нижнего Тагила, являющейся ветераном ВОВ, исполнилось 100 лет. Юбилей женщина отпраздновала 13 мая 2023 года.

В 1942 году тагильчанка отправилась на фронт, где была командиром воздушной разведки в зенитно-артиллерийском полку. В конце войны у нее было звание младшего сержанта, рассказали в пресс-службе администрации города.

Женщина была награждена орденом Отечественной войны второй степени, а также медалями «За оборону Заполярья», «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда».

Сейчас у долгожительницы есть трое детей, четверо внуков, восемь правнуков и одна праправнучка.

Напомним, недавно в Верхней Пышме умерла ветеран ВОВ в возрасте 100 лет. После войны женщина много лет работала школьной учительницей.

Ветеран ВОВ из Верхней Пышмы скончалась на 101 году жизни
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#День Победы#Ветеран#Юбилей#ВОв#Награды#Общество#Долгожитель
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