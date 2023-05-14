Женщине-ветерану из Нижнего Тагила исполнилось 100 лет

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В 1942 году тагильчанка отправилась на фронт, где была командиром воздушной разведки в зенитно-артиллерийском полку. В конце войны у нее было звание младшего сержанта, рассказали в пресс-службе администрации города.
Женщина была награждена орденом Отечественной войны второй степени, а также медалями «За оборону Заполярья», «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда».
Сейчас у долгожительницы есть трое детей, четверо внуков, восемь правнуков и одна праправнучка.
Напомним, недавно в Верхней Пышме умерла ветеран ВОВ в возрасте 100 лет. После войны женщина много лет работала школьной учительницей.