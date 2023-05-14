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Житель Екатеринбурга пострадал во время пожара на балконе многоэтажного дома

14 мая 2023, 06:14
Фото: 1MI
Мужчина пострадал во время возгорания на балконе на пятом этаже 10-этажного дома. Инцидент произошел в Екатеринбурге 13 мая 2023 года.

Сообщение о пожаре на балконе в МЧС поступило около десяти часов утра. Общая площадь горения составила шесть квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

До прибытия специалистов пожарной службы многоэтажку покинуло 20 человек. В ликвидации огня участвовали 17 человек, а также 4 спецтехники.

Напомним, 5 мая 2023 года в Академическом районе Екатеринбурга сразу на нескольких балконах разгорелся пожар. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет.

Пожар вспыхнул на нескольких балконах в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Пожар#Тушение#Пострадавшие#МЧС#Балкон#Происшествия
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