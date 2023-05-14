Житель Екатеринбурга пострадал во время пожара на балконе многоэтажного дома

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Сообщение о пожаре на балконе в МЧС поступило около десяти часов утра. Общая площадь горения составила шесть квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
До прибытия специалистов пожарной службы многоэтажку покинуло 20 человек. В ликвидации огня участвовали 17 человек, а также 4 спецтехники.
Напомним, 5 мая 2023 года в Академическом районе Екатеринбурга сразу на нескольких балконах разгорелся пожар. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет.