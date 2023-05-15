200 автобусов купят свердловские перевозчики по новой программе господдержки

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В закупке по льготной лизинговой схеме автопредприятия смогут благодаря заявке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Закупка состоится по федпрограмме «Приобретение подвижного состава наземного общественного транспорта».
Таким образом, региональный автопарк будет обновлен. А поездки для пассажиров станут более комфортными.
Закупать будут отечественные автобусы, таким образом поддержав импортозамещения. Программа рассчитана на 2023-2024 годы. Всего в ней поучаствуют 14 региональных перевозчиков.
В общей сложности закупят 237 автобусов большого и среднего класса, они будут приспособлены в том числе для инвалидов. 97 автобусов поступят в 2023 году, 140 автобусов – в 2024 году. Они будут курсировать в Екатеринбурге, Березовском, Верхотурье и Красноуральске.