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200 автобусов купят свердловские перевозчики по новой программе господдержки

15 мая 2023, 13:59
Фото: 1MI
По новой программе государственной поддержки в Свердловской области перевозчиками будет закуплено 200 автобусов.

В закупке по льготной лизинговой схеме автопредприятия смогут благодаря заявке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Закупка состоится по федпрограмме «Приобретение подвижного состава наземного общественного транспорта».

Таким образом, региональный автопарк будет обновлен. А поездки для пассажиров станут более комфортными.

Закупать будут отечественные автобусы, таким образом поддержав импортозамещения. Программа рассчитана на 2023-2024 годы. Всего в ней поучаствуют 14 региональных перевозчиков.

В общей сложности закупят 237 автобусов большого и среднего класса, они будут приспособлены в том числе для инвалидов. 97 автобусов поступят в 2023 году, 140 автобусов – в 2024 году. Они будут курсировать в Екатеринбурге, Березовском, Верхотурье и Красноуральске.

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#Автобусы#Автопарк#Закупка#Транспорт#Свердловская область#Екатеринбург#Елена Озерова
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