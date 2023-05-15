200 автобусов купят свердловские перевозчики по новой программе господдержки

В общей сложности закупят 237 автобусов большого и среднего класса, они будут приспособлены в том числе для инвалидов. 97 автобусов поступят в 2023 году, 140 автобусов – в 2024 году. Они будут курсировать в Екатеринбурге, Березовском, Верхотурье и Красноуральске.