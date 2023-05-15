24-летний житель Екатеринбурга задержан по подозрению в убийстве 2-летнего ребенка

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Во время трагедии мать девочки была на работе, рассказал старший помощник главы СУ СК РФ по региону Александр Шульга.
Следствие считает, что девочка стала плакать, а мужчина не сумел ее успокоить. В какой-то момент он перекрыл ее дыхательные пути ладонью. Убедившись, что ребенок не дышит, он позвонил в скорую помощь.
Медики передали данные правоохранителям. Следователи стали расследовать это дело и выяснять причастность к смерти ребенка взрослых.
В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу отметили, что мужчина ранее не был судим. В содеянном он сознался. Официально он нигде не работал, а мама девочки работает уборщицей в одной из коммерческих организаций, а также продает мороженое.