24-летний житель Екатеринбурга задержан по подозрению в убийстве 2-летнего ребенка

Медики передали данные правоохранителям. Следователи стали расследовать это дело и выяснять причастность к смерти ребенка взрослых.



В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу отметили, что мужчина ранее не был судим. В содеянном он сознался. Официально он нигде не работал, а мама девочки работает уборщицей в одной из коммерческих организаций, а также продает мороженое.