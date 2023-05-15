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Бастрыкин заинтересовался делом Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга

15 мая 2023, 03:33
Фото: СК РФ
К делу Миши Бахтина из Екатеринбурга подключился глава СК РФ Александр Бастрыкин. Родители мальчика обратились к нему, так как, по их словам, не исполняются решения трех судов.

Мише сделан укол «Золгенсмы» от спинальной мышечной атрофии. Теперь родители добиваются продолжения лечения. Они выиграли суд у Минздрава Свердловской области. Однако терапию продолжать ему отказываются.

По словам отца мальчика, Минздрав не исполняет решение районного, апелляционного и кассационного судов по обеспечению ребенка препаратом «Спинраза», который необходим ребенку для лечения. Он отметил, что к немедленному исполнению решений медики должны были приступить 1,5 года назад.

В августе 2022 года родители добились возбуждения уголовного по статье за халатность. Теперь они обратились к Бастрыкину. Он потребовал у руководителя свердловского СК доложить о ходе расследования, а также, какие принимаются меры по восстановлению прав ребенка.

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#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#СМА#Дети#Лечение#Общество
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