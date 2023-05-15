Бастрыкин заинтересовался делом Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Мише сделан укол «Золгенсмы» от спинальной мышечной атрофии. Теперь родители добиваются продолжения лечения. Они выиграли суд у Минздрава Свердловской области. Однако терапию продолжать ему отказываются.
По словам отца мальчика, Минздрав не исполняет решение районного, апелляционного и кассационного судов по обеспечению ребенка препаратом «Спинраза», который необходим ребенку для лечения. Он отметил, что к немедленному исполнению решений медики должны были приступить 1,5 года назад.
В августе 2022 года родители добились возбуждения уголовного по статье за халатность. Теперь они обратились к Бастрыкину. Он потребовал у руководителя свердловского СК доложить о ходе расследования, а также, какие принимаются меры по восстановлению прав ребенка.