При транспортировке груза нарушений не выявлено. Ранее в Свердловскую область уже поступали почти 7,4 тысячи доз быков-производителей из Таджикистана. Этот материал используется для разведения скота в местных хозяйствах и на фермах Челябинской, Тюменской областей и Башкирии.