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Больше тысячи доз спермы быков привезены в Свердловскую область

15 мая 2023, 05:39
Фото: 1MI
1,2 тысячи доз спермы американских быков привезли в Кольцово в Екатеринбурге. Генетический материал планируется использовать для разведения скота.

В частности, партии материала будут доставлены на предприятия Ирбитского района, пишет Ура.ру со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Свердловской области. Всего поступили шесть партий. Они привезены из пушкинского района Московской области.

При транспортировке груза нарушений не выявлено. Ранее в Свердловскую область уже поступали почти 7,4 тысячи доз быков-производителей из Таджикистана. Этот материал используется для разведения скота в местных хозяйствах и на фермах Челябинской, Тюменской областей и Башкирии.

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#Ирина Кирилова#Бык#Животные#Разведение#Природа#Екатеринбург#Свердловская область
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