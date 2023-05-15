До 12 лет грозит силовикам из Екатеринбурга за взятки на 250 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Так, начальник отдела по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска ОП № 12 УМВД по Екатеринбургу обвиняется в получении взятки через посредника, а бывший заместитель начальника ОП № 6 — в получении взятки лично.
По данным следствия, в начале апреля 2022 года в полицию поступило сообщение о том, что в СНТ «Василек» из садового дома было похищено имущество. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в ОП №12.
На следующий день к замначальника ОП №6 обратился родственник задержанного. Он попросил оказать содействие в освобождении подозреваемого и прекращении проверки за денежное вознаграждение.
Замначальника обратился к начальнику отдела по борьбе с имущественными преступлениями ОП №12 и попросил оказать содействие. После этого обвиняемый дал подчиненному указание о прекращении проведения мероприятий. После окончания срока административного задержания он был отпущен.
В тот же день замначальника ОП №6 получил 200 тысяч рублей от родственника и отдал их начальнику. Сам посредник раскаялся в содеянном, а потому уголовное преследование в отношении него прекращено.
Также при задержании подозреваемого в краже был изъят его паспорт. Замначальника, осознавая, что документ придется вернуть, отдал его родственнику за 50 тысяч рублей. Также он получил пустую коробку от iPhone 13. Мужчина думал, что в ней находится телефон. После получения средств силовик был задержан.
Уголовное дело уже направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. При этом замначальника был уволен после случившегося, а начальник ОП №12 отстранен от занимаемой должности, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.