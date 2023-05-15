До 12 лет грозит силовикам из Екатеринбурга за взятки на 250 тысяч рублей

Также при задержании подозреваемого в краже был изъят его паспорт. Замначальника, осознавая, что документ придется вернуть, отдал его родственнику за 50 тысяч рублей. Также он получил пустую коробку от iPhone 13. Мужчина думал, что в ней находится телефон. После получения средств силовик был задержан.