Два случая схода вагонов за два месяца произошли на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Первый случай произошел 18 марта, когда на станции «Механическая» на территории ЕВРАЗ НТМК сошли с рельсов два вагона. Проверка Ространснадзора установила, что причиной стала негодность железнодорожных шпал. В результате предприятию объявлено предостережение.
Еще один сход с рельсов произошел 14 апреля. Тогда состав следовал на станцию «Производственная» и на стрелочном переводе сошел первый вагон состава. Оказалось, что остряки стрелки не прилегали к рамочным рельсам ввиду невыполнения правил пользования железными дорогами. В этом случае Ространснадзор также объявил предостережение.
Напомним, Росприроднадзор проводит внеплановую проверку на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле из-за истечения срока выполнения ранее выданных предписаний.