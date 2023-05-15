Два случая схода вагонов за два месяца произошли на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Еще один сход с рельсов произошел 14 апреля. Тогда состав следовал на станцию «Производственная» и на стрелочном переводе сошел первый вагон состава. Оказалось, что остряки стрелки не прилегали к рамочным рельсам ввиду невыполнения правил пользования железными дорогами. В этом случае Ространснадзор также объявил предостережение.