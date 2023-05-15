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Два случая схода вагонов за два месяца произошли на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

15 мая 2023, 09:51
Фото: 1MI
Два случая схода вагонов на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле расследовал Ространснадзор в марте и апреле этого года. ЧП произошли из-за неисправностей на железнодорожных путях и невыполнения правил эксплуатации железных дорог.

Первый случай произошел 18 марта, когда на станции «Механическая» на территории ЕВРАЗ НТМК сошли с рельсов два вагона. Проверка Ространснадзора установила, что причиной стала негодность железнодорожных шпал. В результате предприятию объявлено предостережение.

Еще один сход с рельсов произошел 14 апреля. Тогда состав следовал на станцию «Производственная» и на стрелочном переводе сошел первый вагон состава. Оказалось, что остряки стрелки не прилегали к рамочным рельсам ввиду невыполнения правил пользования железными дорогами. В этом случае Ространснадзор также объявил предостережение.

Напомним, Росприроднадзор проводит внеплановую проверку на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле из-за истечения срока выполнения ранее выданных предписаний.

На ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле Росприроднадзор проводит внеплановую проверку
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#Анна Григорьева#ЕВРАЗ НТМК#Вагоны#Сход вагонов#Нарушения#Проверка#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
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