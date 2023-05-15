Экомарафон стартовал в Свердловской области

По словам министра экологии региона Дениса Мамонтова, вопросы улучшения экологической обстановки остаются приоритетными. Экологическая неделя, по его словам, представляет собой уникальный проект. Он позволяет расширять пространство для дискуссий, инициатив, а также формировать новые предложения и дорабатывать уже имеющиеся. Кроме того, к нему привлекается внимание широкой аудитории.