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Экомарафон стартовал в Свердловской области

15 мая 2023, 04:04
Фото: 1MI

Экологическая неделя стартовала в Свердловской области

Экологический марафон стартовал в Свердловской области 15 мая. Он продлится неделю. В течение этого времени по всему региону будут проводиться субботники и другие мероприятия. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Проводится экомарафон в рамках национального проекта «Экология».

По словам министра экологии региона Дениса Мамонтова, вопросы улучшения экологической обстановки остаются приоритетными. Экологическая неделя, по его словам, представляет собой уникальный проект. Он позволяет расширять пространство для дискуссий, инициатив, а также формировать новые предложения и дорабатывать уже имеющиеся. Кроме того, к нему привлекается внимание широкой аудитории.

Так, в Нижнем Тагиле 18 мая пройдет областной конгресс под названием «Газомоторное топливо — экологичное топливо». В Екатеринбурге 19 мая состоится акция «Чистый берег». 20 мая запланирован «Марш юных экологов».

23 мая участниками экомарафона будут высажены лиственницы в честь Владислава Крапивина и 85-летия со дня рождения писателя.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Касается каждого#Общество#Субботник#Марафон#Дети
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