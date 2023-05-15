ФСБ нагрянула к автобусным перевозчикам в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Фактически работа предприятий оказалась парализованной, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Еще один собеседник редакции, у которого тоже была проверка недавно, рассказал, что это обычная практика. По его словам, ФСБ действительно может нагрянуть на предприятия, чтобы проверить выпуск автомобилей и другое.
Напомним, ранее ФСБ Владикавказа поймала жителя Екатеринбурга. Мужчина пытался проехать на Украину, чтобы вступить в армию страны. Сначала задержанный хотел направиться в Грузию, а оттуда уже проехать на Украину. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за госизмену.