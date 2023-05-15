ФСБ нагрянула к автобусным перевозчикам в Екатеринбурге

Фактически работа предприятий оказалась парализованной, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Еще один собеседник редакции, у которого тоже была проверка недавно, рассказал, что это обычная практика. По его словам, ФСБ действительно может нагрянуть на предприятия, чтобы проверить выпуск автомобилей и другое.