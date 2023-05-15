Газоанализатор появится у поисково-спасательной службы Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Согласно техническому заданию, портативный прибор должен обнаруживать кислород, метан, угарный и углекислые газы, а также иметь встроенный датчик, подсветку дисплея и автономное питание.
Газоанализатор закупаем для нужд поисково-спасательной службы. Он будет использоваться при проведении газо-спасательных работ, — рассказал TagilCity.ru директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.
Газоанализатор должен быть новым и произведенным не ранее 2023 года. На товар необходимо предоставить сертификаты соответствия, гарантийные талоны и инструкцию по эксплуатации.
В документации отмечается, что стоимость доставки будет входить в стоимость газоанализатора. Привезти его необходимо в «Центр защиты населения» в течение 40 дней с даты заключения контракта.
Гарантия на прибор должна составлять не менее 12 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 24 мая 2023 года.