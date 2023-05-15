Главе ГГО Дмитрию Летникову легализовали поездки на служебном авто до места отдыха

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Депутаты думы ГГО вынесли положение, которое регулирует поездки на служебном транспорте чиновников округа. Согласно документу, главе ГГО Дмитрию Летникову, его заместителям, председателю думы и руководителю аппарата администрации разрешается использовать служебные автомобили для поездок от дома до работы и обратно, а также для служебных командировок.
В остальных случаях использование служебного транспорта запрещено. Исключение сделано лишь для Дмитрия Летникова, если ему необходимо добраться до места отдыха.
Запрещается использование служебных автомобилей в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, за исключением доставки Главы Горноуральского городского округа к месту прохождения санаторно-курортного лечения и обратно, — сказано в положении, которое 27 апреля утвердила дума ГГО.
При этом администрация ГГО уже почти три года не возвращает внедорожник Mitsubishi Outlander поставщику. Решение о возврате было принято Арбитражным судом после отмены результатов торгов на покупку служебного транспорта. Цена контракта составляла почти 1,7 миллиона рублей. Несмотря на это, местные жители сообщают, что глава ГГО Дмитрий Летников до сих пор продолжает ездить на кроссовере, тем самым препятствуя решению суда.