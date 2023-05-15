Главе ГГО Дмитрию Летникову легализовали поездки на служебном авто до места отдыха

При этом администрация ГГО уже почти три года не возвращает внедорожник Mitsubishi Outlander поставщику. Решение о возврате было принято Арбитражным судом после отмены результатов торгов на покупку служебного транспорта. Цена контракта составляла почти 1,7 миллиона рублей. Несмотря на это, местные жители сообщают, что глава ГГО Дмитрий Летников до сих пор продолжает ездить на кроссовере, тем самым препятствуя решению суда.