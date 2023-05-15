В поселке Висим под Нижним Тагилом после выработки платины осталось голое поле с вырубленными деревьями. Артель «Нейва», добывавшая драгметалл в этом месте в период с 2015 по 2019 годы так и не провела обещанную рекультивацию. Еще два года назад сотрудники компании в беседе с журналистом TagilCity.ru уверяли, что на месте добычи будут высажены деревья.