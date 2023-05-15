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Итоги недели в Нижнем Тагиле: проверка ЕВРАЗа и голое поле после добычи платины

15 мая 2023, 06:43
Фото: TagilCity.ru
Росприроднадзор проводит внеплановую проверку на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, а артель «Нейва» так и не высадила деревья в поселке Висим после добычи платины. Главные экологические события недели с 8 по 14 мая.

Превышений вредных веществ в воздухе на прошедшей неделе в Нижнем Тагиле не зафиксировано, несмотря на то, что на с 11 по 17 мая на территории действует режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. Показания газоанализатора TagilCity.ru во время замеров воздуха возле вокзала оставались нулевыми. По данным «Уральского УГМС», с 8 по 12 мая превышений выбросов также не было.

На ЕВРАЗ НТМК идет внеочередная проверка Росприроднадзора. Ведомство проверяет, как предприятие устранило выявленные ранее нарушения. Также надзорники в ходе контроля провели инструментальные замеры промышленных выбросов и проверили информацию о выбросах с коксохимического производства 11 апреля. Оказалось, что при выполнении плановых работ на десятой коксовой батарее коксового цеха № 3 при замене газоотводящего оборудования произошел технологический сбой. Это повлекло за собой выброс сажи в воздух.

На ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле Росприроднадзор проводит внеплановую проверку
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Лесные пожары продолжают бушевать в Свердловской области. После праздников вновь возобновилось возгорание в районе поселка Леневка. В результе Нижний Тагил на несколько дней накрыло смогом из дыма.

Смог и запах гари из-за пожаров пришли в Нижний Тагил
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Превышение вредных веществ в воздухе из-за лесных пожаров зафиксировано в трех свердловских городах. Специалисты Роспотребнадзора установили, что в Екатеринбурге превышения были по взвешенным веществам РМ 10 в 2,7 раза, в Асбесте по ним же — в 3,3 раза, а по РМ 2,5 — в 4,9 раза. В Березовском взвешенные вещества РМ 2,5 превышали норму в 3,3 раза.

В трех свердловских городах зафиксировано превышение ПДК вредных веществ
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В поселке Висим под Нижним Тагилом после выработки платины осталось голое поле с вырубленными деревьями. Артель «Нейва», добывавшая драгметалл в этом месте в период с 2015 по 2019 годы так и не провела обещанную рекультивацию. Еще два года назад сотрудники компании в беседе с журналистом TagilCity.ru уверяли, что на месте добычи будут высажены деревья.

Артель «Нейва» не провела рекультивацию земель после добычи платины в поселке Висим
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#Анна Григорьева#Выбросы#Лесные пожары#Деревья#Проверка#ЕВРАЗ НТМК#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область
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