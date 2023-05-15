Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
Превышений вредных веществ в воздухе на прошедшей неделе в Нижнем Тагиле не зафиксировано, несмотря на то, что на с 11 по 17 мая на территории действует режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. Показания газоанализатора TagilCity.ru во время замеров воздуха возле вокзала оставались нулевыми. По данным «Уральского УГМС», с 8 по 12 мая превышений выбросов также не было.
На ЕВРАЗ НТМК идет внеочередная проверка Росприроднадзора. Ведомство проверяет, как предприятие устранило выявленные ранее нарушения. Также надзорники в ходе контроля провели инструментальные замеры промышленных выбросов и проверили информацию о выбросах с коксохимического производства 11 апреля. Оказалось, что при выполнении плановых работ на десятой коксовой батарее коксового цеха № 3 при замене газоотводящего оборудования произошел технологический сбой. Это повлекло за собой выброс сажи в воздух.
Лесные пожары продолжают бушевать в Свердловской области. После праздников вновь возобновилось возгорание в районе поселка Леневка. В результе Нижний Тагил на несколько дней накрыло смогом из дыма.
Превышение вредных веществ в воздухе из-за лесных пожаров зафиксировано в трех свердловских городах. Специалисты Роспотребнадзора установили, что в Екатеринбурге превышения были по взвешенным веществам РМ 10 в 2,7 раза, в Асбесте по ним же — в 3,3 раза, а по РМ 2,5 — в 4,9 раза. В Березовском взвешенные вещества РМ 2,5 превышали норму в 3,3 раза.
В поселке Висим под Нижним Тагилом после выработки платины осталось голое поле с вырубленными деревьями. Артель «Нейва», добывавшая драгметалл в этом месте в период с 2015 по 2019 годы так и не провела обещанную рекультивацию. Еще два года назад сотрудники компании в беседе с журналистом TagilCity.ru уверяли, что на месте добычи будут высажены деревья.